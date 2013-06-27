Інтерпол досі шукає Березовського

"НЦБ Інтерполу МВС Росії не може підготувати і надіслати документи в Інтерпол для зняття Бориса Березовського з міжнародного розшуку, оскільки ініціатором розшуку є СКР. У свою чергу, СКР повідомив МВС, що у слідства відсутні будь-які офіційні документи про смерть обвинуваченого, тому підстав для винесення рішення про припинення кримінальної справи і скасування його розшуку немає", - повідомив представник прес-центру МВС Росії агентству РІА Новости.

Тим часом, десять днів тому представник Федеральної служби судових приставів РФ заявляв РІА Новини, що у його відомства також досі немає офіційного повідомлення про смерть олігарха.

Тіло Березовського було виявлено наприкінці березня 2013 року в його будинку у Великобританії. Перші результати розтину показали, що причиною смерті могло стати повішення. Зараз ведеться слідство.

Британські ЗМІ вважають, що колишній олігарх перебував на межі банкрутства після декількох програних ним судових процесів. Березовський неодноразово судився зі своїми колишніми партнерами по бізнесу. Зокрема, в 2012 році він програв у лондонському суді справу проти іншого російського олігарха Романа Абрамовича і погодився оплатити судові витрати опонента в 35 мільйонів фунтів стерлінгів.