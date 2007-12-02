Росія голосуватиме майже добу

У Росії сьогодні проходять вибори депутатів Державної думи п`ятого скликання.

Як передає РІА «Новости»,країна, розташована в 11 годинних поясах, голосуватиме майже добу. Першими відкрилися виборчі ділянки в найсхідніших областях країни - в Камчатському краї і на Чукотці, - а завершиться виборчий марафон голосуванням в Калінінградcькій області.

Право взяти участь у виборах мають більше 108 мільйонів російських виборців. На думку голови Центрвиборчкому Росії Володимира ЧУРОВА, явка 2 грудня може скласти близько 60%.

Всього для проведення виборів буде відкрито близько 96 тисяч виборчих дільниць на території Росії і 358 дільниць в 141 країні. Проголосувати російські громадяни можуть з 8.00 до 20.00 за місцевим часом.

Вперше в історії сучасної Росії склад "нижньої палати" парламенту формується за пропорційною системою: всі 450 депутатів обираються за партійними списками. Мінімальний прохідний бар`єр на цей раз встановлено на рівні 7% (у 2003 році - 5%). Крім того, тепер заборонено формування виборчих блоків, скасовані мінімальний поріг явки виборців і графа "проти всіх".

Російські виборці мають зробити вибір з 11 партій. На 450 депутатських місць в цілому претендують понад 4,5 тисячі кандидатів.