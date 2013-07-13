США звинуватили Ізраїль у знищенні російських ракет у Сирії

Про це 12 липня повідомляє СNN з посиланням на три анонімні джерела в керівництві США.

Згідно з даними джерел, атака на склад російських протикорабельних ракет «Яхонт» відбулась у Латакії на узбережжі Сирії 5 липня. Від удару загинули кілька військовослужбовців.

Утім, як пише «Едіот Ахронот», міністр оборони Ізраїлю Моше Яалон спростував ці повідомлення і заявив, що Ізраїль вже давно не втручається в «криваву війну» в Сирії. «Хоч би де на Близькому Сході не відбувалися атаки чи вибухи, в цьому завжди звинувачують нас», - зауважив міністр.

Як пише CNN, за останні кілька місяців Ізраїль завдав кількох авіаударів по цілях на території Сирії. На думку США, метою ударів є знищення іранської зброї, призначеного для ліванського руху «Хізбалла».

Сам Ізраїль не бере на себе відповідальність за ці атаки, проте категорично виступає проти постачання до Сирії сучасних засобів ППО, які можуть становити загрозу для Ізраїлю. У травні, коментуючи постачання російських протиповітряних комплексів С-300 до Сирії, Моше Яалон заявив: «Сподіваюся, цього і не станеться. Однак якщо вони, боронь боже, будуть доставлені до Сирії, ми знаємо, як слід буде вчинити», - цитує Лента.ру.