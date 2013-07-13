У Москві в зіткненні автобуса з КамАЗом загинуло 14 осіб (фото)

Кількість постраждалих у ДТП в новій Москві становить 43 людини, 14 людей загинули, повідомив РІА Новости в суботу в.о. керівника столичного департаменту охорони здоров'я Георгій Голухов.

"У ДТП постраждали 43 людини, з них троє дітей. Кількість загиблих становить 14 осіб, з них одна дитина", - сказав Голухов.

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Він додав, що всі постраждалі відправлені до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. За словами Голухова, постраждалі розподілені по московських лікарнях № 64, 7, 36, 12, дитяча міська лікарня № 9, НДІ хірургії імені Рошаля (лікарня № 20), також троє постраждалих доставлені в НДІ імені Скліфосовського. "У місцеві лікарні доставляються лише постраждалі, чиї травми не загрожують життю", - зазначив він.

Як повідомило РІА Новости джерело в правоохоронних органах, автобус, що потрапив у ДТП був "набитий". "У місцевих жителів це дуже популярний маршрут, тому народу в автобусі-гармошці було дуже багато. Від сильного удару його розірвало на дві частини", - сказав він.

Аварія сталася в Новомосковському і Троїцькому АТ в районі Щапівського поселення (село Ознобішино). Село розташоване на автодорозі "Подольськ - А101" приблизно за 8 кілометрів на північний захід від центру Подольська.

Примітка УНІАН. Нова Москва - території, приєднані до столиці РФ з 1 липня 2012 року.