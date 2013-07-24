Грузія і ЄС домовились про зону вільної торгівлі

Про це було оголошено на зустрічі у Брюсселі міністрів закордонних справ ЄС та країн Східного партнерства, пише Euronews.

На тему: ЄС прагне успішного саміту Східного партнерства - Ештон

“Угода дозволить Грузії стати частиною спільного європейського економічного простору. Це означає, що Грузія стане привабливою для іноземних інвесторів, тому що ті, хто вкладатиме кошти в Грузію, зможуть користуватися не тільки маленьким ринком Грузії чи регіону, але й ринком усього Євросоюзу”, - сказала міністр закордонних справ Грузії Майя Панджікідзе.

Тбілісі, як і Київ, хоче підписати з ЄС угоду про асоціацію, частиною якого є угода про ЗВТ. У Брюсселі вважають, що завершені переговори про вільну торгівлю відкриваю шлях до парафування угоди про асоціацію ЄС-Грузія на вільнюському саміті Східного партнерства.