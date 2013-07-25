У катастрофі потягу загинули 60 пасажирів

Пасажирський потяг, який прямував з Мадрида до Ферроля, ввечері 24 липня зійшов з рейок поблизу станції Сантьяго-де-Компостела на північному заході Іспанії.

Поїзд складався з 13 вагонів, які зійшли з рейок і перекинулися. Представники залізничної компанії Renfe повідомили, що в поїзді перебували 218 пасажирів, а також персонал, чисельність якого не уточнюється. До деяких постраждалих рятувальники не можуть дістатися досі.

Правоохоронці та представники залізничної компанії поки відмовилися висувати певні версії аварії, категорично виключивши лише версію теракту.

При цьому відомо, що поїзд рухався зі значним перевищенням дозволеної швидкості: 180 кілометрів на годину при максимально припустимих 80.

Сантьяго-де-Компостела - популярне серед туристів місто, тому не виключено, що в поїзді могли перебувати іноземці.