Китай переходить на політику ”дорогих грошей”

Китай вирішив у 2008 році перейти на "політику дорогих грошей" (tight monetary policies) для того, щоб стримати зростання інфляції. Таким чином, монетарна політика Китаю буде змінена вперше за десятиліття, повідомляє агентство AFP. Про це стало відомо після завершення Центральної економічної робочої конференції (Central Economic Work Conference), в якій брали участь представники уряду і Комуністичної партії.

Наразі Китай дотримується "принципу обачності" (prudent monetary policies), проте зависокі темпи зростання цін примусили уряд переглянути монетарну політику. "Політика дорогих грошей" передбачає скорочення грошової маси в країні.

На конференції було вирішено, що 2008 рік влади присвятять боротьбі з інфляцією. Раніше повідомлялося, що зростання цін у Китаї з серпня 2006 по серпень 2007 року склало 6,5 відсотків, що є максимумом за десятиліття. Для того, щоб знизити темпи зростання цін, Центробанк Китаю п`ять разів за рік піднімав облікові ставки.

Лента.ру