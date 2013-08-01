Сноуден отримав притулок у Росії на рік - «може жити і в курені»

Викривач ЦРУ Едвард Сноуден, який більше місяця перебував в транзитній зоні аеропорту "Шереметьєво", отримав тимчасовий притулок у РФ строком на один рік, повідомив РІА Новости його адвокат Анатолій Кучерена .

"Я передав йому свідоцтво про надання тимчасового притулку на один рік", - сказав Кучерена.

У свою чергу інтернет-ресурс Wikileaks, який надає сприяння Сноудену, інформує, що він отримав статус біженця. "Сноуден успішно отримав статус біженця в Росії", - пише Wikileaks у мікроблозі Twitter.

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Представник "Шереметьєво" повідомив, що Сноуден вже залишив територію аеропорту.

У середу адвокат говорив, що місце проживання Сноудена в РФ розкрито не буде з міркувань безпеки. За його словами, надходили пропозиції від приватних охоронних структур щодо забезпечення безпеки Сноудена.

Адвокат зазначав, що за російським законодавством Сноуден може сам вибирати місце проживання - від Владивостока до Калінінграда, може "знімати готель, квартиру, житловий будинок, може навіть жити в курені". При цьому Кучерена визнавав, що грошей у Сноудена "справді не настільки багато".