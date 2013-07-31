Батько Сноудена вважає, що його син може назавжди залишитися в Росії

Як повідомляє РІА Новости, Сноуден-старший заявив про це в середу в прямому ефірі телеканалу "Росія 24".

"Я без сорому кажу, я щиросердно кажу, що Росія - це найбезпечніше місце для мого сина. Якщо він захоче прожити залишок свого життя в Росії, я згоден, він може це зробити, я не проти цього", - сказав Лон Сноуден.

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"Якщо він буде щасливий у Росії, я буду щасливий разом з ним. Багато людей теж мені сказали, що на його місці вони б теж залишилися в Росії. Я тут не сам. Ця історія швидко не закінчиться, і ця історія не тільки про Едварда Сноудена, потрібно сфокусуватися на проблемі того, що керівники національного агентства безпеки вирішили стежити за нами, зараз все вже не залежить від Едварда Сноудена", - сказав його батько.

Він назвав сина "людиною світу", нагадавши, що той жив у різних країнах, у тому числі в Японії, Індії, Гонконгу, і відчував себе в різних культурах комфортно.