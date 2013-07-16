Президенту Ізраїлю вручили білоруське свідоцтво про народження

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на зовнішньополітичне відомство Білорусі.

Перес народився 2 серпня 1923 року в селі Вишнево Воложинського району Мінської області Білорусі.

Вручаючи свідоцтво, представник білоруського МЗС підкреслив, що президента Ізраїлю завжди раді бачити на його малій батьківщині.

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Як відзначили в білоруському зовнішньополітичному відомстві, видача пам'ятного свідоцтва про народження Пересу стала одним із заходів, організованих у Білорусі у зв'язку з майбутнім 90-річчям знаменитого земляка. 29 травня в Вишнево у присутності дочки голови ізраїльської держави Цвіі Вальдо була відкрита пам'ятна дошка на будинку, в якому народився і виріс президент Ізраїлю, а також відбулося відкриття спеціальної фотовиставки "Шимон Перес: шлях від Віленської вулиці в Вишнево на Президентську вулицю в Єрусалимі".