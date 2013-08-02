У сирійському Хомсі вибухнув склад боєприпасів - 40 загиблих (відео)
12:48, 02 серпня 2013Світ
654 0
Внаслідок потужного вибуху, що пролунав 1 серпня в сирійському місті Хомс, загинуло 40 осіб, близько 120 отримали поранення.
Вибух стався на складі боєприпасів у контрольованій сирійською владою частині міста, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Рейтер.
За даними агентства Франс Прес, склад належав воєнізованому формуванню, а вибух стався, імовірно, через випущену бойовиками ракету.
Раніше Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що кількість загиблих під час конфлікту в Сирії перевищила 100 тисяч людей.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter