У сирійському Хомсі вибухнув склад боєприпасів - 40 загиблих (відео)

Вибух стався на складі боєприпасів у контрольованій сирійською владою частині міста, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

За даними агентства Франс Прес, склад належав воєнізованому формуванню, а вибух стався, імовірно, через випущену бойовиками ракету.

Раніше Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що кількість загиблих під час конфлікту в Сирії перевищила 100 тисяч людей.