Путін здивувався, що Навальному «вломили» 5 років
21:09, 02 серпня 2013Світ
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Президент РФ Володимир Путін, говорячи про "справу Кіровлісу", заявив, що йому здалася дивною різниця в термінах.
Путіну здається дивним вирок Навальному
Один з фігурантів - В'ячеслав Опалєв отримав чотири роки умовно, а Олексій Навальний - п'ять років реального терміну.
"Що стосується вироку (Навальному), я за цим, повірте, не стежу в реальному режимі. Мені здалося дивним, не сперечаюся, що один з фігурантів справи, який, значить, співпрацював зі слідством, отримав 4,5 роки умовно, а другому фігуранту, про якого ви згадали, вломали п'ять років реально", - сказав Путін, відповідаючи на запитання одного з учасників молодіжного табору "Селігер-2013", який висловив здивування тим, що Навального "то заарештовують, то випускають", повідомляє РІА Новости.
При цьому президент РФ підкреслив, що це суд повинен "визначити, що там і як".
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