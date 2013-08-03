Учасники акції протесту в Болгарії рушили маршем через всю країну

Громадяни Болгарії, незадоволені діяльністю уряди, вирішили пройти з маршем через всю країну на підтримку антиурядових настроїв у республіці.

Про це сьогодні повідомили організатори акції, передає ІТАР-ТАСС.

Старт було дано сьогодні вранці перед будівлею Ради міністрів в Софії, звідки кілька десятків протестувальників проти Кабінету міністра на чолі з Пламеном Орешарські рушили маршем. Очікується, що учасники акції пройдуть близько 500 км до урядової резиденції Євксіноград поблизу міста Варна, де вони планують опинитися до 14 серпня.

"Цей похід ставить за мету подати руку протестувальникам в регіонах і показати, що мітинги відбуваються не лише в Софії, вони стосуються всіх, незалежно від того, хто і де живе", - відзначили організатори.

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Учасники акції на своєму шляху пройдуть через такі великі міста країни, як Пловдів, Стара Загора, Бургас і Варна. Демонстранти також розраховують, що їхня чисельність під час проходження маршруту зростатиме.

Акції протесту проти болгарського уряду проводяться переважно в Софії вже більш як 50 днів. Приводом для виступів послужило призначення 14 червня головою Державної служби національної безпеки підприємця і медіамагната Деляна Пєєвські від партії Рух за права і свободи. Депутати парламенту 19 червня проголосували за скасування цього рішення, проте це не заспокоїло мітингувальників. Незважаючи на те, що з 5 серпня депутати парламенту республіки йдуть у відпустку, демонстранти обіцяють активізувати свою діяльність у вересні з метою добитися негайного відходу у відставку кабінету міністрів.