В Ірані приведений до присяги новий президент
Президент Ісламської Республіки Іран Хасан Роухані приведений сьогодні до присяги в меджлісі (парламенті) у присутності народних обранців і делегацій десятків країн.
Також він обнародував сьогодні список членів нового кабінету міністрів, першим віце-президентом став Есхак Джагангирі.
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Знаний релігійний і політичний діяч, 64-річний Роухані був обраний Президентом Ірану 15 червня, передає ІТАР-ТАСС.
На Заході і в самому Ірані сподіваються, що за нового президента країни вдасться вирішити проблему іранської ядерної програми, і що шляхом прагматичної зовнішньої політики він доб'ється поліпшення відносин з Євросоюзом і США і скасування міжнародних санкцій.
Проте 1 серпня американські конгресмени схвалили посилення санкцій проти Ірану. Законопроект передбачає введення нових бар'єрів для імпорту нафти з Ірану. У ньому, зокрема, проголошується мета повністю блокувати продаж іранської нафти на світових ринках до 2015 року.