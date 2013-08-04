В Ірані приведений до присяги новий президент

Також він обнародував сьогодні список членів нового кабінету міністрів, першим віце-президентом став Есхак Джагангирі.

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Знаний релігійний і політичний діяч, 64-річний Роухані був обраний Президентом Ірану 15 червня, передає ІТАР-ТАСС.

На Заході і в самому Ірані сподіваються, що за нового президента країни вдасться вирішити проблему іранської ядерної програми, і що шляхом прагматичної зовнішньої політики він доб'ється поліпшення відносин з Євросоюзом і США і скасування міжнародних санкцій.

Проте 1 серпня американські конгресмени схвалили посилення санкцій проти Ірану. Законопроект передбачає введення нових бар'єрів для імпорту нафти з Ірану. У ньому, зокрема, проголошується мета повністю блокувати продаж іранської нафти на світових ринках до 2015 року.