Білий дім: США готові до серйозних переговорів з Іраном
17:17, 04 серпня 2013Світ
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США готові до серйозних переговорів з Іраном, якщо він виконає свої міжнародні зобов'язання.
Карні каже, США може стати партнером для Ірану / Фото: cntv.ru
Про це заявив в неділю прес-секретар Білого дому Джей Карні у зв'язку з інавгурацією нового іранського президента Хасана Роухані, повідомляє РІА Новости.
"Якщо це новий уряд зробить вибір на користь того, щоб по суті і всерйоз виконувати свої міжнародні зобов'язання і знайти мирне вирішення проблеми, воно знайде в особі США щирого партнера", - сказав Карні.
США, які ввели санкції проти Тегерана, підозрюють Іран у намірі створити ядерну зброю. Тегеран це заперечує і заявляє, що його ядерна програма переслідує мирні цілі. США намагаються за допомогою санкцій змусити цю країну відмовитися від ядерної програми.
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