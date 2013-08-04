Білий дім: США готові до серйозних переговорів з Іраном

Про це заявив в неділю прес-секретар Білого дому Джей Карні у зв'язку з інавгурацією нового іранського президента Хасана Роухані, повідомляє РІА Новости.

"Якщо це новий уряд зробить вибір на користь того, щоб по суті і всерйоз виконувати свої міжнародні зобов'язання і знайти мирне вирішення проблеми, воно знайде в особі США щирого партнера"​​, - сказав Карні.

США, які ввели санкції проти Тегерана, підозрюють Іран у намірі створити ядерну зброю. Тегеран це заперечує і заявляє, що його ядерна програма переслідує мирні цілі. США намагаються за допомогою санкцій змусити цю країну відмовитися від ядерної програми.