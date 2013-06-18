Росія та США домовилися щодо Сирії та нових каналів зв'язку

Президенти Росії і США Володимир Путін і Барак Обама на переговорах в рамках саміту G8 в Північній Ірландії, які тривали вдвічі довше запланованого, досягли низки домовленостей з розвитку двосторонніх відносин та міжнародної проблематики: розширити діалог між російським прем'єром і американським віце-президентом, використовувати лінію прямий зв'язку для обміну терміновими повідомленнями в сфері кібербезпеки, провести двосторонній саміт у Москві 3-4 вересня, а також активізувати мирні переговори з врегулювання в Сирії, повідомляє РІА Новости.

Діалог між російським прем'єр-міністром і американським віце-президентом буде направлений, зокрема, на розвиток економічних зв'язків - за аналогією з працювала в 90-ті роки комісією Гор-Черномирдін.

Москва і Вашингтон також домовилися про регулярне діалозі між міністрами закордонних справ і оборони.

Співпраця РФ і США, як очікується, стане більш ефективним також завдяки новим каналам зв'язку: лідери домовилися використовувати лінію прямого зв'язку Центрів по зменшенню ядерної небезпеки для обміну терміновими повідомленнями з комп'ютерних інцидентів.

"Для сприяння обміну терміновими повідомленнями, які можуть знизити ризик непорозуміння, ескалації і конфлікту, ми доручили використовувати в цих цілях лінію прямого зв'язку між нашими Центрами по зменшенню ядерної небезпеки", - йдеться в заяві Путіна і Обами.

Лідери Росії і США домовилися активізувати мирні переговори з врегулювання в Сирії і спонукати сторони сісти за стіл переговорів у рамках міжнародної конференції в Женеві.

"У чомусь наші позиції ще не збігаються, але ми об'єднані прагненням припинити насильство, припинити збільшення кількості жертв у Сирії, вирішити проблему мирними засобами, і в тому числі за допомогою переговорів у Женеві. Ми домовилися підштовхнути процес мирних переговорів і спонукати сторони сісти за стіл переговорів і організувати переговори в Женеві ", - сказав Путін за підсумками зустрічі.

Традиційним пунктом порядку денного російсько-американських переговорів є співробітництво в боротьбі з тероризмом.

"Росія і США мають намір зміцнювати контртерористичний співробітництво на основі взаємної довіри, включаючи обмін відповідною оперативною інформацією між спеціальними службами та проведення узгоджених операцій", - йдеться в заяві лідерів.

Зустріч президентів РФ і США Володимира Путіна і Барака Обами, яка мала тривати годину, йшла 1 годину 50 хвилин - майже вдвічі довше запланованого.