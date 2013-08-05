Водію, з вини якого загинула актриса Голуб, дали шість з половиною років

Про це повідомляє РАПСІ.

Резонансна аварія сталася в жовтні 2012 року, Голуб і водій, який підвозив її, загинули на місці події. Імовірний винуватець ДТП Русаков, за даними слідства, кинув свій автомобіль і втік, але через кілька днів був затриманий.

Під час дебатів прокурор просила суд визнати Русакова винним за статтею 264 Кримінального кодексу РФ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті двох і більше осіб) і засудити його до шести років і шести місяців колонії загального режиму. Від звинувачення Русакова за статтею "залишення в небезпеці" прокурор відмовилася.

Як повідомляв УНІАН, відома актриса і телеведуча Марина Голуб загинула в результаті автоаварії в Москві в ніч на 10 жовтня 2012 року.

Встановлено, що Марина Голуб зупинила приватного перевізника на Hyundai Getz. Проте, за даними міліції, в аварії був винен водій Cadillac, який проїхав на заборонний сигнал світлофора і після ДТП втік. Головне управління МВС Москви повідомило, що імовірний винуватець аварії - Олексій Русаков, 1980 року народження, зареєстрований в Москві, працює автоброкером.

Голуб - заслужена артистка Російської Федерації, актриса театру і кіно, телеведуча. Грала в багатьох відомих фільмах, таких як «Ширлі-мирлі», «Водій для Віри», «Зображаючи жертву». Була ведучою програм «Уранішня пошта», «Дівчата».

Актрисі було 54 роки.