ЗМІ: Актор Лев Дуров госпіталізований
19:56, 07 серпня 2013Світ
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Актор Лев Дуров був госпіталізований до московської Боткінської лікарні ввечері у вівторок, 6 серпня.
Дуров зламав шийку стегна, повідомляють ЗМІ / Фото: persona.rin.ru
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на джерело в медичних колах.
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За даними Life News, Дуров потрапив до лікарні у зв'язку з переломом шийки стегна. Травму актор отримав в результаті падіння у власній квартирі на набережній Фрунзе, повідомляє Lenta.ru.
Лев Дуров дебютував у кіно в 1955 році, знявшись у стрічці Леоніда Малюгіна «Доброго ранку». Пізніше актор знімався в кінокартинах «Старики-розбійники», «Москва - Кассіопея», «Отроки у всесвіті», «Калина червона» і «Не бійся, я з тобою!», А також у телефільмах «Сімнадцять миттєвостей весни», «Д 'Артаньян і три мушкетери »і« Велика перерва ».
23 грудня 2012 Льву Дурову виповнився 81 рік.
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