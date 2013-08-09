У Путіна заявляють, що запрошення для Обами було і залишається

Росія розраховує, що Вашингтон повернеться до питання організації візиту Президента США Барака Обами до РФ, Москва готова до діалогу з американськими партнерами за всіма напрямами, заявив помічник глави російської держави Юрій Ушаков.

Про це повідомляє РІА «Новости».

Білий дім на цьому тижні заявив, що Обама прийняв рішення відкласти російсько-американський саміт у Москві у вересні, пов'язавши це рішення, зокрема, з наданням тимчасового притулку екс-співробітнику американських спецслужб Едварду Сноудену і з відсутністю прогресу з низки питань, таких як "контроль над озброєннями, ПРО, торгові та комерційні відносини, питання глобальної безпеки і дотримання прав людини".

"Ми відповіли, що розчаровані цим рішенням, але також наголосили, що запрошення було і залишається. Ми сподіваємося, що до цього питання американська сторона рано чи пізно повернеться, тому що діалог між Москвою і Вашингтоном на найвищому рівні, він дуже важливий. Причому важливий не тільки для наших двох країн, а й для забезпечення світової стабільності та безпеки", - сказав Ушаков журналістам.