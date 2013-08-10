Російські військові запрошують на танковий біатлон

Про це повідомив журналістам заступник міністра оборони РФ Юрій Борисов.

У 2013 році у фінальній частині цих змагань, яка пройде з 12 по 17 серпня в підмосковному Алабіно, візьмуть участь екіпажі з Росії, Вірменії, Білорусії і Казахстану.

"Наступного року ми хочемо при проведенні змагань з танкового біатлону розширити список учасників, не обмежуючись тільки країнами СНД. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу запросив взяти участь колег з Італії та Німеччини", - цитує РІА "Новости".

Борисов високо оцінив практичну користь цих змагань, зазначивши, що крім підвищення рівня підготовки танкістів, подібні заходи дозволяють наочно продемонструвати закордонним колегам переваги російської бронетехніки.

"Буде можливість провести реальні змагання між колісним і гусеничним танком", - зазначив заступник голови Міноборони РФ, зазначивши, що з минулого року в Росії проходять випробування італійські колісні танки Centauro.