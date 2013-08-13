ЗМІ: Судан постачає зброю сирійським бойовикам авіацією під українським прапором

Судан озброює сирійську опозицію, використовуючи для транзиту спершу територію Катару, а потім Туреччини. Як повідомляє американське видання, Судан відправляє до Сирії боєприпаси місцевого та китайського виробництва, у тому числі новітні патрони для стрілецької зброї малої дальності, які вже були помічені у бойовиків. Збройові поставки включають також протиповітряні ракети, пише RT.com.

Відомо, що Судан підтримує сунітських радикалів в Сирії, при цьому обсяг незаконних поставок зброї з цієї країни залишається таємницею. Експерти відзначають, що подібне «підживлення» сирійських бойовиків ризикує обернутися великими проблемами для керівництва країни - під загрозою тісні економічні та дипломатичні зв'язки Судану з Іраном і Китаєм. Обидві держави надавали військову і збройову допомогу індустрії Судану, контрольованої владою. Тепер Пекін і Тегеран можуть угледіти у продажу зброї сирійцям небажаний результат подібної співпраці. Влада Судану заперечує факт допомоги будь-якій стороні сирійського конфлікту. Зокрема, про це заявляв прес-секретар президента країни Омара Хассан аль-Башира. Однак ця країна вже не раз проводила аналогічні трансфери, відкидаючи звинувачення в причетності до незаконних поставок. Наприклад, суданська зброя і амуніція з'являлася у Південному Судані, Сомалі, Кот-д'Івуарі, Чаді, Кенії, Малі та Уганді. Крім того, боєприпаси поставлялися і лівійській опозиції, повідомляє New York Times.

Також, два американських чиновники заявили, що постачання були зроблені літаками під українським прапором. Управління повітряним рухом у регіоні заявило, що принаймні три українські компанії робили вильоти військово-транспортними літаками цього року з Хартума, столиці Судану, на аеродром на заході Туреччини поблизу сирійського кордону.