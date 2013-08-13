ЗМІ: Судан постачає зброю сирійським бойовикам авіацією під українським прапором
За даними газети New York Times, держава Північної Африки, щодо якої діють міжнародні санкції, які забороняють поставки озброєнь, зуміла знайти «обхідний» шлях.
Судан озброює сирійську опозицію, використовуючи для транзиту спершу територію Катару, а потім Туреччини. Як повідомляє американське видання, Судан відправляє до Сирії боєприпаси місцевого та китайського виробництва, у тому числі новітні патрони для стрілецької зброї малої дальності, які вже були помічені у бойовиків. Збройові поставки включають також протиповітряні ракети, пише RT.com.
Відомо, що Судан підтримує сунітських радикалів в Сирії, при цьому обсяг незаконних поставок зброї з цієї країни залишається таємницею. Експерти відзначають, що подібне «підживлення» сирійських бойовиків ризикує обернутися великими проблемами для керівництва країни - під загрозою тісні економічні та дипломатичні зв'язки Судану з Іраном і Китаєм. Обидві держави надавали військову і збройову допомогу індустрії Судану, контрольованої владою. Тепер Пекін і Тегеран можуть угледіти у продажу зброї сирійцям небажаний результат подібної співпраці. Влада Судану заперечує факт допомоги будь-якій стороні сирійського конфлікту. Зокрема, про це заявляв прес-секретар президента країни Омара Хассан аль-Башира. Однак ця країна вже не раз проводила аналогічні трансфери, відкидаючи звинувачення в причетності до незаконних поставок. Наприклад, суданська зброя і амуніція з'являлася у Південному Судані, Сомалі, Кот-д'Івуарі, Чаді, Кенії, Малі та Уганді. Крім того, боєприпаси поставлялися і лівійській опозиції, повідомляє New York Times.
Також, два американських чиновники заявили, що постачання були зроблені літаками під українським прапором. Управління повітряним рухом у регіоні заявило, що принаймні три українські компанії робили вильоти військово-транспортними літаками цього року з Хартума, столиці Судану, на аеродром на заході Туреччини поблизу сирійського кордону.