США відновлять 18 з 19 призупинених дипмісій в Африці та на Близькому Сході

Про це повідомила представник Держдепартаменту Джен Псакі, передає РІА Новости.

"Наше посольство в Сані (Ємен) залишиться зачиненим через побоювання потоку погроз, які вказують на можливість терористичних атак з боку "Аль-Каїди на Аравійському півострові", - заявила вона.

За словами Псакі, також залишиться закритим генконсульство в Лахорі (Пакистан), закрите 8 серпня через аналогічні погрози.

З 4 серпня були закриті посольства і консульства США в Африці й на Близькому Сході - в Абу-Дабі й Дубаї (ОАЕ), Аммані (Йорданія), Каїрі (Єгипет), Ер-Рияді, Джидді та Дахрані (Саудівська Аравія), Досі (Катар), Ель-Кувейті (Кувейт), Манамі (Бахрейн), Маскате (Оман), Сані (Ємен), Тріполі (Лівія), Антананаріву (Мадагаскар), Бужумбура (Бурунді), Джибуті (столиця одноіменної держави), Хартумі (Судан), Кигалі (Руанда) і Порт-Луї (Маврикій).

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Як повідомляв УНІАН, 4 серпня американський сенатор Саксбі Чамблісс заявив, що загроза, яка змусила США закрити більш як 20 своїх посольств і дипломатичних місій на Близькому Сході й у Північній Африці, була найсерйознішою за останні декілька років.

Чамблісс, що входить до комісії Сенату США з розвідки, сказав, що дані, перехоплені розвідкою, нагадували ситуацію, яка склалася напередодні 11 вересня 2001 року.

Конгресмен Датч Рупперсбергер, у свою чергу, зазначив, що комунікація відбувалася між найбільш високопоставленими представниками "Аль-Каїди" на Аравійському півострові.

2 серпня США також випустили повідомлення для американців, що мандрують у всьому світі, в якому попередили про небезпеку терористичних атак з боку "Аль-Каїди" і пов'язаних з нею угруповань. Термін дії попередження закінчується 31 серпня 2013 року.