Центрвиборчком РФ оголосив офіційні підсумки виборів до Держдуми
15:08, 08 грудня 2007Світ
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"Єдина Росія" займе 315 місць у парламенті
Центральна виборча комісія Росії оголосила офіційні підсумки виборів до Держдуми.
Як повідомляє радіо «Свобода»,"Єдина Росія" набрала понад 64% голосів і займе 315 місць у парламенті. У КПРФ – 11,5% і 57 місць. ЛДПР одержала трохи більше 8% і, відповідно, 40 мандатів. "Справедливу Росію", яка набрала більше 7,5% голосів, у парламенті представлятимуть 38 депутатів.
Решта 7 партій, які брали участь у виборах, одержали не більш 2,5% голосів.
Опозиція, а також західні країни й деякі міжнародні організації заявили про серйозні порушення в ході голосування.
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