Центрвиборчком РФ оголосив офіційні підсумки виборів до Держдуми

Центральна виборча комісія Росії оголосила офіційні підсумки виборів до Держдуми.

Як повідомляє радіо «Свобода»,"Єдина Росія" набрала понад 64% голосів і займе 315 місць у парламенті. У КПРФ – 11,5% і 57 місць. ЛДПР одержала трохи більше 8% і, відповідно, 40 мандатів. "Справедливу Росію", яка набрала більше 7,5% голосів, у парламенті представлятимуть 38 депутатів.

Решта 7 партій, які брали участь у виборах, одержали не більш 2,5% голосів.

Опозиція, а також західні країни й деякі міжнародні організації заявили про серйозні порушення в ході голосування.