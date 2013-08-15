У Японії на святі феєрверків постраждали 60 людей

Більш як 60 осіб госпіталізовано у четвер в японському місті Фукутіяма через вибух під час свята феєрверків, двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Кіодо.

За попередніми даними місцевої пожежної охорони, причиною став вибух пропану в одній із закусочних просто неба. Подробиці інциденту уточнюються.

Традиційно у серпні в Японії проходять міські свята, кульмінацією яких стають фестивалі феєрверків. Японські майстри феєрверків, мистецтво яких налічує кілька століть, щороку створюють на нічному небі вогненні картини: екзотичних метеликів, химерні квіти, узори, які змінюють колір і форму.

Під час свята у Фукутіямі було запущено близько 6 тисяч феєрверків, гостями свята стали близько 110 тисяч місцевих жителів і туристів.