У США знищать $3 млрд через друкарську помилку
У США знищать десятки мільйонів нових стодоларових купюр через друкарську помилку
Уряд США знищить десятки мільйонів нових стодоларових купюр через друкарську помилку, що привела до використання дуже великої кількості фарби.
Як повідомляє «Лента.ру» з посиланням на The National Post, банкноти на суму в 3 млрд доларів були визнані непридатними до використання. Через густе зафарбування лінії мікродруку виявилися дуже жирними і одну з ознак достовірності було втрачено.
Зараз Федеральна резервна служба США переглядає ще одну партію нових купюр, які планувалося випустити ще в 2011 році.
Запуск з того часу переносився ще кілька разів і досі так і не відбувся. Скільки саме затримка довжиною в 2,5 роки може обійтися платникам податків, поки що невідомо, але приблизно йдеться про мільйони доларів. У зв'язку з цим ФРС може пред'явити позов до монетного двору у Вашингтоні, вимагаючи компенсувати збитки.
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Новий дизайн стодоларової купюри дуже відрізнятиметься від попередньої версії. Банкноти мають стати надійнішими і краще захищеними від підробок, для чого було внесено кілька змін. Одним з ключових нововведень стане поява «дзвоника в чорнильниці» праворуч від портрета Бенджаміна Франкліна. Дзвоник під час нахилу купюри змінює колір з мідного на зелений. При цьому він то з'являється в мідній чорнильниці, то зникає.
Крім того, на банкноті змінено малюнок із зображенням Індепенденс-холу: тепер там зображено не головний, а задній фасад будівлі. Зображення будівлі, в якій було підписано Декларацію незалежності США, і портрет Франкліна збільшено, а орла, що обрамляв їх, видалено.
У сусідній Канаді в 2011 році успішно впровадили нові пластикові банкноти. Проте, частина жителів країни скаржилася, що вони не такі стійкі до тепла як паперові і можуть частково плавитися, опинившись випадково, наприклад, у машині для сушіння білизни.