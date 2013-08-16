У США знищать $3 млрд через друкарську помилку

Уряд США знищить десятки мільйонів нових стодоларових купюр через друкарську помилку, що привела до використання дуже великої кількості фарби.

Як повідомляє «Лента.ру» з посиланням на The National Post, банкноти на суму в 3 млрд доларів були визнані непридатними до використання. Через густе зафарбування лінії мікродруку виявилися дуже жирними і одну з ознак достовірності було втрачено.

Зараз Федеральна резервна служба США переглядає ще одну партію нових купюр, які планувалося випустити ще в 2011 році.

Запуск з того часу переносився ще кілька разів і досі так і не відбувся. Скільки саме затримка довжиною в 2,5 роки може обійтися платникам податків, поки що невідомо, але приблизно йдеться про мільйони доларів. У зв'язку з цим ФРС може пред'явити позов до монетного двору у Вашингтоні, вимагаючи компенсувати збитки.

На тему: Дефіцит бюджету США в липні виявився гіршим, ніж прогнозувалося

Новий дизайн стодоларової купюри дуже відрізнятиметься від попередньої версії. Банкноти мають стати надійнішими і краще захищеними від підробок, для чого було внесено кілька змін. Одним з ключових нововведень стане поява «дзвоника в чорнильниці» праворуч від портрета Бенджаміна Франкліна. Дзвоник під час нахилу купюри змінює колір з мідного на зелений. При цьому він то з'являється в мідній чорнильниці, то зникає.

Крім того, на банкноті змінено малюнок із зображенням Індепенденс-холу: тепер там зображено не головний, а задній фасад будівлі. Зображення будівлі, в якій було підписано Декларацію незалежності США, і портрет Франкліна збільшено, а орла, що обрамляв їх, видалено.

У сусідній Канаді в 2011 році успішно впровадили нові пластикові банкноти. Проте, частина жителів країни скаржилася, що вони не такі стійкі до тепла як паперові і можуть частково плавитися, опинившись випадково, наприклад, у машині для сушіння білизни.