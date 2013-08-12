Дефіцит бюджету США в липні виявився гіршим, ніж прогнозувалося

Дефіцит бюджету США в липні склав 97,6 мільярда доларів проти дефіциту в 69,6 мільярда доларів роком раніше, повідомило міністерство фінансів країни.

Таким чином, показник виявився гіршим за прогнози аналітиків, які чекали його на рівні 94 мільярдів доларів, відзначає РІА Новости.

Обсяг державних витрат у звітному місяці зріс порівняно з аналогічним періодом 2012 року і склав 297,62 мільярда доларів проти 254,2 мільярда доларів, а обсяг доходів склав 200 мільярдів доларів проти 184,6 мільярда доларів роком раніше.

Сукупний дефіцит за жовтень-липень 2012-2013 фінроку досяг 607 млрд. доларів, що на 38% менше показника за аналогічний період 2011-2012 фінроку.