Аль-Джазіра відкрила телеканал у США

Новий телеканал почав мовлення на частотах, які раніше належали каналові Current TV, заснованому екс-віце-президентом США Альбертом Гором. Доступ до кабельної мережі, куди входить Al-Jazeera America, мають близько 45 мільйонів американських домогосподарств, повідомляє Agence France-Presse.

Al-Jazeera America вестиме мовлення цілодобово. Крім випусків новин, на телеканалі також будуть інформаційно-аналітичні, економічні та документальні передачі. Попервах на Al-Jazeera America буде лише шість хвилин реклами на годину, а не 15 хвилин як на більшості інших каналів.

Штат Al-Jazeera America на даний момент складається з 850 співробітників. На території США у каналу буде 12 відділень, головний з яких у Нью-Йорку.

Телекомпанія «Аль-Джазіра» була створена в Катарі в 1996 році, нагадує Лента.ру.