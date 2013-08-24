США направляють військові кораблі до Сирії

"Міністерство оборони надає президентові варіанти дій для різних сценаріїв, і це вимагає переміщення сил і засобів", - повідомляє Washington Post з посиланням на міністра оборони США Чака Хейгела.

Голова Пентагону не уточнив, які конкретні дії роблять ВМС.

Reuters раніше повідомив з посиланням на представника Міноборони США, що есмінець Mahan, який повинен був залишити Середземне море і повернутися в Віргінію, залишиться в регіоні. При цьому джерело підкреслило, що ВМС не отримували наказів про підготовку до військової операції, зауважує РІА Новости.