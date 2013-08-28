У Єгипті почали закриватися готелі

Готелі Хургади і Шарм-ель-Шейха почали закриватися через низьку завантаженість. Туристів переселяють в інші готелі, розповіла прес-секретар Ростуризму Ірина Щеголькова.

"Їх взагалі зараз зовсім небагато в Хургаді. А в Шарм-ель-Шейху готелям вдається виживати завдяки родинам єгиптян, які масово приїжджають з інших міст. Вони на курортах перечікують бурхливі події", - розповів "Вестям" керівник Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігор Голубаха.

Як повідомляв УНІАН, ситуація в Єгипті залишається напруженою. Прихильники екс-президента Мохаммеда Мурсі вимагають від нової влади звільнити свого лідера. Однак армія у відповідь на багатоденні мітинги розігнала силою два табори активістів "Братів-мусульман". У результаті зіткнень загинули більше півтисячі людей.