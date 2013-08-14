Єгипетські ісламісти підпалили три коптські церкви (фото)

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на новинний портал ''Аль-Масрі аль-Яум''.

Годиною раніше ісламістами був підпалений коптський храм в місті Суец на сході країни.

Підпали церков відбуваються на тлі розгону силовиками таборів прихильників поваленого президента в Каїрі. Лідери організації ''Брати-мусульмани'' закликали всіх, хто підтримує "законність", вийти на площі міст і засудити розгін таборів протестувальників у Каїрі.

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ЗМІ повідомляють про те, що сутички силовиків і ісламістів наразі крім Каїра відбуваються відразу в декількох єгипетських містах, найбільш запеклі в Міньї й Асьюті. Прихильники ''братів'' заявляють, що армія застосовує вогнепальну зброю і повідомляють про 120 загиблих у своїх лавах.

Однак міністерство охорони здоров'я Єгипту цю інформацію спростовує, кажучи про 10 жертв. У той же час, на кадрах, демонстрованих телеканалом ''Аль-Джазіра'' з польового госпіталю, що розташований в мечеті ''Рабаа аль-Адавійя'' видно тіла десятків людей з вогнепальними пораненнями. Також МВС оголосило про загибель п'яти вартових правопорядку і десятках поранених у своїх лавах.