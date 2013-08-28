Повстанці в Судані відпустили двох українців із захопленого вертольота МІ-8

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Щойно отримано інформацію від Посольства України в Єгипті, в якій МЗС Судану підтвердило, що члени екіпажу вертольоту Мі-8, в тому числі двоє громадян України, який виконував контрактне перевезення для місії ООН в Дарфурі та був захоплений 3 серпня цього року під час здійснення вимушеної посадки, були звільнені вчора ввечері та наразі перебувають під опікою сил безпеки Судану”, - сказав Перебийніс.

За його словами, стан здоров’я українських громадян задовільний.

Як повідомлялося, в Судані повстанці захопили вертоліт МІ-8 російської компанії, на борту якого перебували двоє громадян України.

Згідно з інформацією, вертоліт здійснив аварійну посадку на зворотному шляху, після надання гуманітарної допомоги на півдні Дарфура.

За даними МЗС, захоплені члени екіпажу не направлялися Україною для участі в Місії ООН в Дарфурі. «За наявною інформацією, вони працюють у складі екіпажу вертольоту, який на контрактній основі здійснював авіаційні транспортні перевезення в інтересах згаданої Місії ООН», - сказала 13 серпня заступник директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Олена Ващенко.