У Лівії озброєна охорона залишила судно з українцями

Про це у коментарі УНІАН сказав Директор департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

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«Можу підтвердити, що, за повідомленням нашого посольства у Лівії, сьогодні озброєна охорона залишила судно «Етель», - сказав Пербийніс.

За його словами, найближчим часом, можливо, сьогодні ввечері, МЗС очікує інформацію від посольства щодо рішення лівійської сторони про зняття заборони на вихід судна з порту Бенгазі і його повернення в Україну.

«В разі, якщо судну буде надано дозвіл на вихід із Бенгазі, екіпаж залишиться на судні. В разі іншого рішення будуть ухвалюватися узгоджені рішення щодо подальших дій екіпажу. В будь-якому разі ми можемо сьогодні говорити про те, що екіпаж є вільним і немає ніяких перешкод для того, щоб залишити судно», - сказав Перебийніс.

Він повідомив, що Посольство України у Лівії перебуває на постійному контакті з капітаном судна.

Як повідомляв УНІАН, у порту Бенгазі 17 липня озброєні громадяни Лівії захопили судно «Етель», екіпаж якого складався з 19 громадян України. Судно прибуло до Лівії під прапором Сент-Кіттс і Невіс. Лівійці вимагали повернути їм 650 автомобілів, за які нібито українські партнери взяли гроші, але вантаж не доставили.

Сьогодні, 29 серпня, озброєні люди залишили судно «Етель», повідомив віце-прем’єр-міністр Костянтин Грищенко.