Невідомі викрали доньку голови розвідки Каддафі

Інцидент стався напередодні в районі Тріполі в 50 метрах від в'язниці, де Ануд Абдалла ас-Сенуссі відбувала 10-місячний термін за в'їзд до Лівії за фальшивими документами. Про це передає у вівторок телерадіомовна корпорація Бі-бі-сі з посиланням на міністерство юстиції Лівії.

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Звільнену в понеділок жінку по дорозі в аеропорт супроводжували поліцейські. Несподівано по конвою був відкритий вогонь. У метушні нападники схопили дочку Сенуссі і зникли, повідомляє РІА Новости.

"Конвой потрапив у засідку з п'яти автомобілів з ​​бойовиками. Нападники були озброєні до зубів. Відразу стало ясно, що вони хотіли викрасти її (Ануд). Ніхто не постраждав", - сказав міністр юстиції Салах аль-Марганія. Він закликав громадян допомогти правоохоронним органам знайти дочку Ас-Сенуссі.

Сам колишній глава лівійської розвідки Ас-Сенуссі знаходиться в лівійській в'язниці за звинуваченнями у злочинах, здійснених в роки правління Каддафі. Міжнародний кримінальний суд (МКС) ще в червні 2012 року видав ордер на його арешт за звинуваченнями у злочинах проти людяності.