За викрадення власника квартири засудили адвоката

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури області Андрія Гончаренка, під час слідства було встановлено, що в березні 2013 року 33-річний харківський адвокат з двома спільниками викрали 75-річного чоловіка з метою заволодіння його квартирою.

Злочинці підійшли до пенсіонера на вулиці та, продемонструвавши йому нібито міліцейське посвідчення, попросили проїхати з ними. Вони привезли його до заздалегідь орендованого будинку, де з погрозами забрали ключі від квартири.

Із помешкання пенсіонера адвокат, який був організатором банди, викрав документи на квартиру та паспорт.

Чоловіка утримували в неволі 10 днів, майже не годували та весь час залякували. Погрожуючи пістолетом, злочинці вимагали переписати на них квартиру. Однак пенсіонеру вдалося втекти та звернутися до правоохоронців.

У серпні Московський районний суду Харкова адвоката та двох його спільників визнав винними за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 189 (вимагання передачі права на майно з погрозою застосування насильства над потерпілим за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Окрім того, адвокат-організатор злочину засуджений за ч. 1 ст. 162 (незаконне проникнення до житла) та ч. 3 ст. 357 (незаконне заволодіння паспортом) КК України.

Організатору злочинної групи присудили 4 роки позбавлення волі, його спільникам – по 3 роки. Один із них звільнений від відбування покарання з іспитовим строком на той самий термін.