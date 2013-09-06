МЗС РФ роздратований зближенням Грузії з НАТО

"Обговорення перспектив приєднання Грузії до НАТО викликає у нас закономірну стурбованість, і політичні зміни в Тбілісі не дають підстав для пом'якшення нашої позиції в даному питанні", - заявив дипломат.

Він підкреслив, що грузинське членство негативно позначилося б на всьому комплексі відносин Росії з Альянсом, передає ІТАР-ТАСС.

"Від членів НАТО ми очікуємо максимально відповідального підходу до цього питання, свої зусилля щодо Тбілісі їм слід було б зосередити на сприянні стабільності і безпеки регіону, включаючи, безумовно, мирне співіснування з сусідами Грузії, передусім з Республікою Абхазією і Республікою Південною Осетією", - сказав Карасін.

Заступник міністра відзначив неприпустимість переозброєння Тбілісі, "у тому числі під приводом підготовки до операцій НАТО в Афганістані, а також можливе осідання в Грузії виведеного з Афганістану озброєння".

Днями прем'єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі заявив, що одним з найважливіших гарантів безпеки Грузії є членство країни в НАТО. Офіційний Тбілісі розраховує, що країні вдасться потрапити в наступну хвилю розширення Альянсу.