Єврокомісар закликала Євросоюз ввести загальні правила захисту даних - ЗМІ

На тлі розгорнутої дискусії про перехоплення інформації спецслужбами США єврокомісар 6 вересня заявила, що країнам ЄС необхідно домовитися про нові правила захисту даних.

”Навіть останні скептики зрозуміли, що з захистом даних у нас не все гаразд”, - цитує Редінг dw.de з посиланням на агентство epd .

Єврокомісар закликала США і Європарламент схвалити відповідну реформу до виборів у Європейський парламент, які відбудуться в травні 2014 року. Нагадаємо, що в ЄС не існує єдиного законодавства в галузі захисту даних.

У цьому зв`язку Редінг назвала німецький закон про захист даних зразковим. Тому, підкреслила вона, він має служити основою для нового законопроекту. У свою чергу політик більше не сподівається на підтримку Великобританії, оскільки країна ”тепер діє виключно за погодженням з американцями і не зацікавлена в європейських законах”.

За словами Редінг, нові правила захисту даних будуть поширюватися і на компанії, чиї штаб-квартири знаходяться за межами ЄС. У разі порушення закону їм загрожує штраф у розмірі до двох відсотків від виручки компанії на світовому ринку.