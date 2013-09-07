Японець запропонував включити хованки в програму Олімпійських ігор

64-річний професор і колишній легкоатлет впевнений, що якщо Токіо виберуть у якості місця проведення Олімпіади-2020, то ця обставина стане прекрасною нагодою для Олімпійського комітету включити гру в список дисциплін, пише Лента.ру з посиланням на The Daily Telegraph.

«Я хотів би, щоб хованки стали «експериментальним» видом спорту у 2020 році , - заявив Хазакі. - А потім вони могли б стати офіційною дисципліною на наступних іграх. Я хочу, щоб спорт був доступний для всіх, щоб у змаганнях міг взяти участь кожен, незалежно від віку, статі чи здібностей».

Професор Хазакі створив у Японії Комітет з розповсюдження хованок у 2010 році. Ця організація налічує близько 1000 членів по всій країні.

Він також описав правила гри в хованки - спорту, який на його думку, доступний всім - і дітям у віці від чотирьох років і людям старшим за вісімдесят. Змагаються дві команди по сім гравців, а матч триває 10 хвилин. За перші п'ять хвилин тайму, одна команда отримує дві хвилини, щоб сховатися (які конструкції для цього повинні бути доступні, не уточнюється) на полі розміром приблизно 20 на 20 метрів. Команда-суперник повинна знайти і «осалити» гравців, шо сховалися. При цьому «дитячі» хованки, на його думку, повинні проводитися на полі 15 на 25 метрів.

Міжнародний Олімпійський комітет має оголосити, де пройде XXXII Олімпіада, на своєму засіданні в Буенос-Айресі в суботу, 7 вересня, і Токіо конкурує зі Стамбулом і Мадридом за право на проведення найбільшої спортивної події. Невідомо, як представники комітету відреагували на пропозицію колишнього спортсмена.