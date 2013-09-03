Росія відкидає американські докази хімічної атаки в Сирії

Про це повідомляє московський кореспондент The New York Times Девід Хершенхорн, передає Inopressa.

"Нам демонстрували якісь викладки, що не містили нічого конкретного: ні географічних координат, ні імен, ніяких змістовних доказів, що проби були взяті професіоналами", - заявив Сергій Лавров.

Зауваження Лаврова свідчать про те, що Росія продовжить блокувати схвалення Радою безпеки ООН військового втручання, навіть якщо Конгрес США підтримає президента Обаму в цьому рішенні, вважає автор статті .

З приходом Керрі на посаду держсекретаря Лавров, як уявлялося, налагодив з ним тісні ділові контакти, що різко відрізняються від часто ворожих взаємин з Хілларі Клінтон. "Однак відносини Керрі та Лаврова стрімко зіпсувалися в останні тижні, особливо після того, як Обама скасував заплановану зустріч у Москві з президентом Володимиром Путіним", - йдеться в статті.

Пізніше Лавров зазначив, що Росія наполягатиме на тому, щоб США виконували міжнародні угоди і не атакували Сирію без згоди Ради Безпеки ООН, резюмує Хершенхорн.