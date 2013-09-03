Росія відкидає американські докази хімічної атаки в Сирії

10:42, 03 вересня 2013
Світ
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Російський міністр закордонних справ назвав непереконливими докази застосування сирійським урядом хімічної зброї , представлені держсекретарем США Джоном Керрі.

Росія наполягатиме на тому, щоб США не атакували Сирію

Про це повідомляє московський кореспондент The New York Times Девід Хершенхорн, передає Inopressa.

"Нам демонстрували якісь викладки, що не містили нічого конкретного: ні географічних координат, ні імен, ніяких змістовних доказів, що проби були взяті професіоналами", - заявив Сергій Лавров.

Зауваження Лаврова свідчать про те, що Росія продовжить блокувати схвалення Радою безпеки ООН військового втручання, навіть якщо Конгрес США підтримає президента Обаму в цьому рішенні, вважає автор статті .

З приходом Керрі на посаду держсекретаря Лавров, як уявлялося, налагодив з ним тісні ділові контакти, що різко відрізняються від часто ворожих взаємин з Хілларі Клінтон. "Однак відносини Керрі та Лаврова стрімко зіпсувалися в останні тижні, особливо після того, як Обама скасував заплановану зустріч у Москві з президентом Володимиром Путіним", - йдеться в статті.

Пізніше Лавров зазначив, що Росія наполягатиме на тому, щоб США виконували міжнародні угоди і не атакували Сирію без згоди Ради Безпеки ООН, резюмує Хершенхорн.

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