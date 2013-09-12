США не будуть бойкотувати Олімпіаду в Сочі - посол в РФ
00:50, 12 вересня 2013Світ
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США не будуть бойкотувати Олімпіаду в Сочі на тлі останніх подій на міжнародній політичній арені, сказав посол США в Росії Майкл Макфол.
США не будуть бойкотувати Олімпіаду в Сочі через події на міжнародній політичній арені / Фото: http://sovetov.su
"Ми не вважаємо, що наші спортсмени... не треба ними жертвувати задля цього", - заявив він в інтерв'ю телеканалу "Дождь".
"Ні", - сказав Макфол, відповідаючи на запитання ведучої про те, чи може Америка бойкотувати Олімпіаду.
За словами Макфола, про це говорив і президент США Барак Обама.
На прес-конференції у серпні Обама заявляв, що виступає проти бойкоту зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі, незважаючи на незгоду з російським законом про заборону гей-пропаганди серед неповнолітніх.
Бойкотувати Олімпіаду пропонував ряд американських сенаторів.
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