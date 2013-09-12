США не будуть бойкотувати Олімпіаду в Сочі - посол в РФ

"Ми не вважаємо, що наші спортсмени... не треба ними жертвувати задля цього", - заявив він в інтерв'ю телеканалу "Дождь".

"Ні", - сказав Макфол, відповідаючи на запитання ведучої про те, чи може Америка бойкотувати Олімпіаду.

За словами Макфола, про це говорив і президент США Барак Обама.

На прес-конференції у серпні Обама заявляв, що виступає проти бойкоту зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі, незважаючи на незгоду з російським законом про заборону гей-пропаганди серед неповнолітніх.

Бойкотувати Олімпіаду пропонував ряд американських сенаторів.