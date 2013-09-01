Українська ракета вивела на орбіту ізраїльський супутник Амос-4

Про це УНІАН повідомили у Роскосмосі.

«1 вересня о 00 год. 05 хв. за московським часом (31 серпня о 23:05 за Києвом - ред.) зі стартового комплексу майданчика 45 космодрому Байконур стартувала ракета космічного призначення (РКП) «Зеніт-2SБ» з розгінним блоком (РБ) «ДМ-SLБ» і ізраїльським космічним апаратом (КА) «Амос-4», призначеним для надання послуг зв'язку, ТБ-мовлення й інших комунікаційних послуг. У розрахунковий час відбулося відділення головного блоку у складі РБ «ДМ-SLБ» і КА «Амос-4» від ракети-носія», - зазначається у повідомленні.

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Далі відповідно до циклограми польоту космічний апарат «Амос-4» (Ізраїль) у розрахунковий час відокремився від розгінного блоку «ДМ-SLБ» і переданий на управління замовникові.

Amos - серія ізраїльських супутників зв'язку, які експлуатує приватна компанія Spacecom.

Ракетоносій «Зенит-SLБ» розроблений Державним конструкторським бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля і виготовлений на ДП «Виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод» ім. О.М. Макарова».

Ракета-носій «Зеніт-3SLБ» є ракетою на нетоксичних компонентах палива - рідкому кисні і гасі РГ-1, розроблена в рамках програми «Наземний старт» для запусків космічних апаратів з космодрому Байконур на перехідні до геостаціонарної і геостаціонарну орбіти, а також на відлітні траєкторії.

Ці ракети-носії створюються на базі двоступеневої ракети-носія «Зеніт-2S» розробки ДКБ «Південне» і розгінного блоку ДМ-SL розробки російської РКК «Енергія», що входять до складу РН «Зеніт-3SL», і експлуатуються у складі космічного ракетного комплексу «Зеніт-М», який використовується міжнародною компанією Land Launch (спільне підприємство компаній Sea Launch і «Міжнародні космічні послуги») для надання послуг на ринку комерційних запусків.

Основні переваги РН «Зеніт-3SLБ»: горизонтальна технологія збірки і транспортування, що дозволяє значно спростити комплекс технологічного устаткування і процедури підготовки до пуску; повна автоматизація передстартової підготовки, що забезпечує короткий час підготовки до пуску, найвищу безпеку персоналу і короткий період перепідготовки стартового майданчика до наступного пуску; висока надійність, закладена при проектуванні і забезпечена відпрацьованим процесом виробництва; екологічно чисті компоненти палива - гас, рідкий кисень.