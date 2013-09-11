Росія завтра спробує запустити супутник "Гонец-М"

"У четвер у 03.23 мск з космодрому Плесецьк запланований пуск ракети-носія "Рокот"з трьома супутниками "Гонец -М" " , - сказав Золотухін, уточнивши, що розрахунковий час виведення космічних апаратів на цільову орбіту - 05.07 мск , передає РІА Новости.

Пуск здійснить командувач військами ВКО генерал-майор Олександр Головко, всі попередні старту операції проходять в штатному режимі, зазначив Золотухін.

Ракета -носій легкого класу "Рокот" створена на базі міжконтинентальної балістичної ракети РС-18 в рамках конверсійної програми .

Нагадаємо, в липні російська ракета -носій "Протон- М" з розгінним блоком ДМ- 03 і трьома навігаційними космічними апаратами "Глонасс -М" , яка стартувала з Байконура , впала на десятій секунді старту.