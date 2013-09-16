У Росії горить атомний підводний човен (фото, відео)

Про це повідомив РІА Новости представник відомства. Пожежа на АПЧ "Томськ" виникла вранці при проведенні зварювальних робіт. У відсіку виникло сильне задимлення. На місце прибули 13 пожежних розрахунків Тихоокеанського флоту і МНС. До ліквідації загоряння підключився екіпаж пожежного катера. Атомний реактор на субмарині був заглушений ще до того, як вона встала на ремонт в док заводу "Зірка" в Примор'ї, екіпаж з підводного човна евакуйований, зброї на борту немає.

"Керівництво військової прокуратури Тихоокеанського флоту і співробітники слідства вже прибули на завод у Великий Камінь і з'ясовують усі обставини події", - сказав співрозмовник агентства.

Джерело відео: ПрімаМедіа ТБ