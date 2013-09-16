У Росії горить атомний підводний човен (фото, відео)
08:58, 16 вересня 2013Світ
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Керівництво військової прокуратури Тихоокеанського флоту прибуло на завод "Зірка" у Великий Камінь Приморського краю, де в понеділок вранці виникла пожежа на атомному підводному човні "Томськ".
На місце прибули 13 пожежних розрахунків
Про це повідомив РІА Новости представник відомства. Пожежа на АПЧ "Томськ" виникла вранці при проведенні зварювальних робіт. У відсіку виникло сильне задимлення. На місце прибули 13 пожежних розрахунків Тихоокеанського флоту і МНС. До ліквідації загоряння підключився екіпаж пожежного катера. Атомний реактор на субмарині був заглушений ще до того, як вона встала на ремонт в док заводу "Зірка" в Примор'ї, екіпаж з підводного човна евакуйований, зброї на борту немає.
"Керівництво військової прокуратури Тихоокеанського флоту і співробітники слідства вже прибули на завод у Великий Камінь і з'ясовують усі обставини події", - сказав співрозмовник агентства.
Джерело відео: ПрімаМедіа ТБ
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