США зібрали 200 тисяч сторінок свідчень проти Асада

США збирають матеріали для порушення відносно Асада кримінальної справи, передає Лента.ру з посиланням на Yahoo News, які цитують посла США з особливих доручень Стівена Раппа (Stephen Rapp), що спеціалізується на справах про військові злочини .

За словами дипломата, спеціально для цього групи сирійців пройшли навчання, як правильно шукати і ідентифікувати потрібну інформацію. Зібрані матеріали, які зараз налічують понад 200 тисяч сторінок, зберігаються в заснованому США центрі на території Європи, де їх вивчають експерти. Про яку установу йде мова, дипломати не пояснив.

Передбачається, що ці докази будуть використані на судовому процесі щодо сирійського президента. За словами Раппа, кількість і якість зібраних доказів дозволить зробити справу Асада одним з кращих за рівнем серед міжнародних процесів щодо глав держав.

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Дипломат повідомив, що влада США не має наміру порушувати справу самостійно, а прагне створити свого роду «змішаний суд», залучаючи до нього одночасно і «міжнародних гравців», і самих сирійців.

Хоча очікується, що можливий суд буде тривалим і зустріне опір, у тому числі і з боку Росії, дипломат припустив, що процес може початися ще до завершення сирійського конфлікту.

Громадянська війна між повстанцями - сунітами і шиїтської-алавитским урядом триває в Сирії з весни 2011 року. За оцінками ООН, за час конфлікту було вбито більше 100 тисяч осіб, більше двох мільйонів людей стали біженцями. Влада США, посилаючись на дані американських спецслужб звинуватили офіційний Дамаск у застосуванні хімічної зброї. Сирійська влада категорично заперечує свою провину.