Керрі: Сирійська опозиція не може бути причетною до хіматаки

"Доповідь підтвердила зроблені нами висновки про вину режиму Асада. В іншому випадку потрібно уявити, що прихильники опозиції непомітно проникли на контрольовану режимом територію, використали пускові установки, яких у них немає, зарядили боєприпаси зарином, якого у них немає, і потім відкрили вогонь по власних позиціях", - сказав Керрі, пише РІА Новости.

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Влада Сирії також запевняє, що до застосування хімзброї причетна опозиція.

Крім того, на думку держсекретаря, Радбезу ООН слід прийняти зобов'язуючу резолюцію щодо сирійської хімзброї наступного тижня.

"РБ ООН має бути готова діяти наступного тижня", - сказав Керрі.

"Повне знищення сирійської хімічної зброї мирними засобами можливо. Ця можливість буде визначена рішучістю ООН наслідувати угоду, яку Росія і США досягли в Женеві", - уточнив політик.

Нагадаємо, сирійський лідер Башар Асад оцінив витрати на знищення хімічної зброї в країні в один мільярд доларів. Водночас, Німеччина пообіцяла виділити на ці цілі 2 млн євро.