Асад: Сирія готова передати хімзброю будь-якій країні, яка її візьме

Про це заявив президент САР Башар Асад у середу в інтерв'ю американському телеканалу "Фокс ньюс", повідомляє ІТАР -ТАСС.

За його словами, Сирія згодна на передачу своєї хімічної зброї будь-якій країні, готової взяти її для наступної операції з її знищення, яка потребуватиме близько 1 млрд доларів і займе не менше року.

"Це дуже складна операція в технічному плані. На неї потрібно дуже багато коштів, приблизно 1 млрд доларів", - сказав Асад .

Він зазначив, що при реалізації російської ініціативи щодо хімзброї в Сирії "час - не проблема" для Дамаска.

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На питання про те, чи влаштовують його жорсткі терміни, що вимагають повного звіту про хімічні арсенали протягом тижня і їх повного знищення до середини 2014 року, сирійський лідер сказав: "Ці деталі потрібно спочатку обговорити з Організацією по забороні хімічної зброї".