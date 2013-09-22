На Філіппінах ісламісти спалили тисячі будинків, евакуйовано 120 тисяч людей

За даними Міністерства соціального добробуту і розвитку країни, бойовики спалили тисячі будинків.

За два тижні боїв в Замбоангу загинули не менш як 128 людей, дістали поранення 172. Захоплені в полон або здалися 111 бойовиків, звільнено 172 захоплених ними заручники, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на національні ЗМІ.

За словами офіційного представника збройних сил Філіппін підполковника Рамона Сагали, наразі опір продовжують від 30 до 40 повстанців, які тримають у заручниках близько 20 мирних жителів.

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Близько 200 бойовиків великої організації філіппінського ісламізму Фронт національного звільнення моро (ФНЗМ) спробували 9 вересня захопити мерію Замбоанги і проголосити незалежність південних районів країни. Приводом стало те, що уряд Філіппін підписав у жовтні 2012 року нову мирну угоду не з ФНЗМ, а з потужнішим Фронтом ісламського звільнення моро (ФІЗМ). Війська зірвали плани ісламістів, після чого вони захопили 200 заручників, яких використовували як «живі щити». На початку цього тижня 4,5 тисячі військових за підтримки бойових вертольотів почали завдавати ударів по позиціях бойовиків.

ФНЗМ тривалий час був головною рушійною силою війни між владою і ісламістами, яка триває на півдні Філіппін з 1974 року, але в 1996 році підписав мирну угоду. У 2001 році Фронт спробував підняти нове повстання, але воно було швидко придушене, хоча тільки в Замбоангу тоді загинули десятки людей.