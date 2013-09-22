Кількість жертв вибуху біля церкви в Пакистані досягла 50 людей

Поранення отримали 70 людей, повідомляє пакистанський телеканал Geo News. Раніше повідомлялося про 25 жертв. Серед загиблих є жінки та діти. Один поліцейський загинув, інший був поранений під час теракту.

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Як повідомив глава підрозділу вибухотехніків Абдул Хак, теракт в Пешаварскому районі Кохати був здійснений двома смертниками. Очевидці розповідають, що парафіяни виходили з церкви, коли пролунав вибух. Всього недільну службу в церкві відвідали близько 500 чоловік, повідомляє РІА Новости.

Глава уряду Пакистану Наваз Шаріф засудив теракт і висловив свою солідарність родичам загиблих.

На північному заході Пакистану - в Зоні племен і сусідній з нею провінції Хайбер-Пахтунхва - активну боротьбу з урядом ведуть угрупування "Техрік-і-Талібан Пакистан" (ТТП) і ряд інших організацій. ТТП здійснює теракти за участю смертників, бойовики нападають на колони і бази урядових військ, здійснюють замахи на неугодних їм лідерів.

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Християни становлять близько 4% населення Пакистану. Вони, а також шиїти, часто стають цілями ісламістських сунітських терористичних угруповань. У березні розгніваний святотатством громадянина християнського віросповідання натовп мусульман спалив більше 100 будинків у столиці провінції Пенджаб місті Лахор.