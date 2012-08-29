Пірати захопили 24 російських моряків

Захоплення сталося, коли судно йшло в Гвінейській затоці неподалік берегів держави Того.

За повідомленням агентства Reuters, морякам вдалося подати сигнал про лихо. На місце прибув береговий патруль, який вступив у перестрілку з піратами, але не зміг відбити судно.

Злочин стався в день, коли столиця Того Ломе приймає міжнародну конференцію, присвячену боротьбі з піратством.

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Британська страхова група Lloyd's Market називає Гвінейську затоку одним з найнебезпечніших для іноземних кораблів місць поряд з узбережжям Сомалі. Причому, якщо сомалійських піратів цікавить викуп за заручників, тут головне - цінність вантажу. З цієї причини моряки, потрапивши в полон у Гвінейській затоці, наражаються на більшу небезпеку: їх життя не становить для злочинців особливої ​​цінності, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.