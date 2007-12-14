Єврокомісія прирівняла сингапурське спиртне до безпечного

Рідини, придбані в дьюті-фрі Сінгапура, не конфісковуватимуться у транзитних пасажирів в аеропортах ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні.

Сьогоднішнє рішення стало першим випадком застосування нового законодавства ЄС щодо перевезення рідин в літаках.

“Комісія змогла надати такий виняток для рідин, придбаних в Сінгапурському аеропорту, оскільки національна влада продемонструвала, що місцеві заходи безпеки були настільки гарними, як і наші”, - заявив з цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту Жак БАРРО.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня цього року Європейська комісія ухвалила нові правила щодо перевезення рідин в літаках.

Відповідно до ухвалених змін, Єврокомісія отримала повноваження проводити перевірки на відповідність європейським правил безпеки, що застосовуються в дьюті-фрі третіх країн. У випадку визнання відповідності дьюті-фрі третіх країн європейським правилам безпеки, рідини, придбані в них, дозволятимуться до перевезення пасажирами на європейських авіалініях в ручній поклажі.

Єврокомісія запровадила нові правила перевезення рідин в літаках після того, як у серпні 2006 року правоохоронці Великобританії виявили терористичну групу, яка намагалася пронести на борт літаків різні рідини, які самі по собі не є вибухонебезпечними, але у суміші стають вибухівкою. Терористи збиралися підірвати кілька літаків, переважно тих, що прямували до США.

Зараз, в літаках дозволено перевозити в ручній поклажі не більше 100 мл. рідини. На перевірку вона має пред’являтися у прозорих пакетах.