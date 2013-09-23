На конкурсі "Євробачення" змінили систему голосування

Нові правила набудуть чинності з наступного року. Зокрема, одним із нововведень стало те, що імена членів національних журі мають бути оголошені до початку конкурсу - 1 травня. Також після фіналу конкурсу буде опублікована оцінка кожного члена журі на кожному етапі конкурсу, передає РИА «Новости».

"Посилення правил і підвищення відкритості важливі для успіху конкурсу "Євробачення" - для того щоб учасники, глядачі та вболівальники знали, що ми робимо і завжди робитимемо все можливе, щоб забезпечити справедливий результат", - наводяться на сайті конкурсу слова виконавчого супервайзера конкурсу Йона Ула Санна. Там же говориться, що "Євробачення", зберігаючи традиції, адаптується до духу часу.

Також з нових правил виходить, що до складу національного журі, як і раніше, зможуть увійти професіонали музичної індустрії, але за умови, що вони не були в журі двох попередніх конкурсів. Крім того, на офіційному сайті "Євробачення" відкриється розділ, де члени журі та глядачі зможу повідомляти про порушення процедури голосування.

Наступного року конкурс популярної пісні відбудеться в Данії - завдяки перемозі на "Євробаченні-2013" данської співачки Еммілі де Форест, яка посіла перше місце з піснею Only Teardrops, набравши 281 бал.